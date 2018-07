Los mejores amigos de mentira de Gotzone

Capítulo 10 ‘Embarazo múltiple’ – Temporada 3

Gotzone ya lo tiene todo preparado excepto la amistad que comparte con la cuadrilla, Iñaki y Carmen. La jefa se inventa una relación de amistad con ellos, con selfies incluidos. Gotzone saca su genio al ver que no tiene nada que ver con ellos y que no puede fingir algo que no existe.