Iñaki estalla en una fuerte discusión con Carmen por los celos

CAPÍTULO 11 ‘EL OTELO DONOSTIARRA’ – TEMPORADA 3

Iñaki ha utilizado las cámaras de vigilancia para espiar a Carmen y Horacio, el cocinero descubre que ambos pasaron la noche juntos y así se lo hace saber a Carmen. La pareja discute como no lo habían hecho antes, Iñaki ya no confía en Carmen que no sabe cómo hacerle ver a su marido que es el único hombre de su vida.