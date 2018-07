"Feria de Abril Challenge", por Enfermera Saturada

Estoy muy emocionada. Ya veis, quién me iba a decir a mí, que soy más gallega que los percebes, que iba a estar hablando de rebujito, de almendras fritas, de coches de caballos y farolillos.

Que es mi primera Feria y me coge con la nómina recién cobrada

Igual hasta me visto de flamenca, que he visto que alquilan unos trajes con mantón muy bonitos… Ya me estoy viendo, paseando por el Real… sin poder entrar a ninguna caseta claro, porque no conozco a nadie y ya me han dicho en la planta que me olvide, pero el paseíto no me lo quita nadie. De aquí para allá luciendo mi traje, y lo mismo hasta voy a los cacharritos de la Calle del Infierno. Que es mi primera Feria y me coge con la nómina recién cobrada. “Que no nos falte de ná”, como dirían Cantores de Híspalis.

Ahora que lo pienso… me ha dicho el celador de mi planta que Don Benjumea, el dueño de la clínica Híspalis, pone todos los años una caseta en el Real… lo mismo al final sí que puedo colarme en alguna caseta…

Pero menos mal que las compañeras de la planta me han puesto un poco al día, porque estos sevillanos tienen sus propios términos en Feria, y una que es enfermera se confunde como nada. Y es que les gusta pedir manzanilla en los bares, pero no porque tengan gases o una mala digestión… no es de esa que se hace en infusión, no. Esto es un vino blanco. Ah, y caldito, que no es porque les hayan mandado dieta blanda o estén probando tolerancia después de una intervención no, es un caldo que se toman a mitad de la noche para seguir con la jarana. Un lío. Menos mal que Trini para contratarme en Las Flores no me ha hecho examen de sevillano, porque a estas alturas estaría vendiendo romero en la puerta de la Giralda para poder pagar el alquiler.

Si venís a la Feria de Abril avisadme, que quedamos en la Portada.

Por cierto, no es por criticar, pero se está comentando en todos los turnos que la nueva directora de la Híspalis ya ha llegado tarde a trabajar el primer día… empieza bien.

Aunque qué queréis que os diga, tampoco le deseo mucho mal, porque a mi eso de que haya dos mujeres al mando de las dos clínicas más importantes de Sevilla me gusta y mucho. Aunque al final van a tener razón cuando dicen que la Híspalis va de mal en peor… habrá pasado la auditoría, sí, pero se les acaba de marchar el ginecólogo nuevo. ¡Ni dos guardias les ha durado!. Y no sólo eso, que han puesto en venta la cafetería… ¡ya me diréis qué es una clínica sin su cafetería!. Sin esos menús que consiguen que nunca falten pacientes en la puerta de Urgencias… es el fin.

Un momento… perdonad. ¿Qué es esta nota que estoy viendo en el corcho de la planta?.

«Satu, hemos hecho algunos cambios en los turnos para los días de Feria. Revisa la nueva planilla. Firmado: Trini.»

Pero… ¡pero si me ha puesto turno todos los días de Feria!. Claro, como soy la nueva… Al final los únicos volantes que voy a ver son los de interconsulta, así que me veo poniendo el traje de flamenca para venir a hacer las guardias. No sé para qué me hago ilusiones, ¡no aprendo!.