Los Premios del Sindicato de Actores (SAG Awards) han reconocido a 'CODA' con el premio de Mejor Reparto en un largometraje. La película ha hecho historia al ser la primera que lo hace con un reparto con problemas auditivos. El hecho de que tres de sus protagonistas sean sordos no ha impedido que hayan triunfado en una gala donde no han faltado las palabras reivindicativas hacia esta comunidad.

Marlee Matlin, que interpreta a Jackie Rossi en la cinta, es la única intérprete sorda en ganar un Oscar a la Mejor Actriz. Lo hizo por 'Hijos de un dios menor' en 1986 y ahora ha triunfado con la película dirigida por Sian Heder. Así, hacia la directora ha tenido unas palabras de agradecimiento: "Nos quitamos el sombrero ante ti. Gracias por escribir las palabras e incluir la cultura sorda. Te amamos".

Pero el emotivo discurso también tuvo espacio para poner en la órbita cinematográfica a la comunidad sorda, cada vez más amplia en Hollywood: "Esto valida el hecho de que nosotros, los actores sordos, podemos trabajar como cualquier otra persona. Esperamos más oportunidades para los actores sordos y la cultura sorda".

Después de confesarse "atónita", Matlin agradeció a todos sus compañeros de 'CODA' y a todos los CODA (hijos de padres sordos): "Mis hijos, cuatro de ellos, son CODA. Todos vosotros sois nuestros compañeros. Nosotros, los actores sordos, hemos recorrido un largo camino. He estado 35 años viendo mucho trabajo", agradeció la actriz. "Os rindo el más profundo respeto a todos vosotros". La actriz cerró su discurso enseñando cómo decir "Te quiero" mediante lenguaje de signos.

De hecho, Troy Kotsur, el cual da vida al marido de esta en el film, se ha hecho con el galardón a Mejor Actor Secundario, categoría a la que también opta en los próximos Oscar. El actor, también sordo, ha recordado sus inicios humildes despertando los aplausos del auditorio: "He sido miembro de los SAG desde 2001, así que ahora me siento finalmente de la familia. Sé que todos vosotros sois artistas, y sé que sabéis lo que es ser un actor muerto de hambre. En ese entonces, solía dormir en mi coche, dormía en mi camerino detrás del escenario, he hecho couchsurfing. Todo eso, lo sentís, ¿verdad? Así que muchas gracias".