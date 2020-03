Zack Snyder abandona el rodaje de 'La Liga de la Justicia' tras el suicidio de su hija

"Nunca planeé hacer esto público. Pensé que se quedaría en familia como un asunto privado, nuestro dolor privado con el que tratar. Pero fue más que evidente que necesitaba un descanso. Sabía que habría conjeturas en internet. Pero la realidad es que he dejado de preocuparme por ese tipo de cosas. Sé que los fans van a estar preocupados por la película, pero hay otros siete niños que me necesitan. Al final, es sólo una película, es una gran película, pero es sólo una película".

Estas son las palabras del cineasta a The Hollywood Reporter , medio que se ha encargado de difundir la noticia: "Decidí dar paso atrás con la película para estar con mi familia, estar con mis hijos, quienes realmente me necesitan".

