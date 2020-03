Will Smith ha interpretado a multitud de héroes a lo largo de su carrera, y uno de los más recordados es el de 'Soy leyenda'. Allí interpretaba a Robert Neville, un virólogo y último superviviente sobre la Tierra a un virus letal. La película estuvo dirigida por Francis Lawrence, cineasta encargado también de la saga de 'Los juegos del hambre'.

Ahora el actor ha querido participar en Red Table Talk, el programa de su mujer Jada Pinkett Smith en Facebook, para hablar sobre este tema:

"Quería hablar de esto porque hice 'Soy leyenda'. Así que me siento responsable de mucha información errónea. Mientras me preparaba para el papel de la película, en el que mi personaje era virólogo, tuve la oportunidad de de ir a los CDC para prepararme. Desarrollé una comprensión básica de los virus y patógenos virales, y eso realmente cambió mi vida y mi forma de ver el mundo. Hay conceptos básicos que las personas ahora mismo no entienden, entonces, lo que quería que tuviéramos ahora es la oportunidad de pasar primero por lo básico y luego traer a los expertos".

Sinopsis de 'Soy Leyenda'

Robert Neville, un brillante científico, es el único superviviente de una plaga creada por el hombre que transforma a los humanos en mutantes sedientos de sangre. Él vaga solitario por Nueva York, buscando a posibles supervivientes, y trabaja para hallar una cura para la plaga usando su propia sangre inmune.

Seguro que te interesa:

Idris Elba, que ha dado positivo en coronavirus, estalla contra los falsos bulos sobre la enfermedad