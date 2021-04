Jason Statham ha sabido hacerse hueco en la industria de Hollywood como chico duro. Tras una brillante y ajetreada carrera cinematográfica en la que destaca por su papel de Deckard Shaw en las películas de 'Fast and Furious', los fans daban por hecho que el actor no iba a poder aparecer en la esperada 'Fast and Furious 9' ya que se encontraba muy ocupado en el rodaje del spin-off 'Hobbs & Shaw' junto a Dwayne Johnson.

En una entrevista con EW, Jason Statham ha aclarado que las suposiciones son ciertas, pero que a lo mejor sorprende a sus seguidores de otra manera, ya que al hablar y opinar sobre la impactante revelación de la supervivencia de Han, da a entender que su personaje aún no esta muerto.

"Más vale que me traigan de vuelta, porque necesito apagar ese fuego. Si tiene alguna cuenta pendiente, es conmigo", dijo el villano refiriéndose a Han (Sung Kang's).

La noticia ha entusiasmado a todos sus fans que guardaban esperanza del regreso de Deckard Shaw. Ahora se hará justicia con el personaje de Han, que vuelve al equipo de Dominic Toretto tras haber sufrido accidente en el coche; y parece que Jason está deseando saldar deudas pendientes.

Statham continuó diciendo: "Claro que me apunto. Me encanta Justin Lin, es un gran director. Es una pena porque cuando me uní a la franquicia hace años, él se fue a hacer otra cosa y todo lo que hice con Justin fue una pequeña etiqueta al final. Necesito hacer una película con él. Y me encantaría ver a todo el equipo de 'Fast' de nuevo, Vin Diesel y todo el mundo, todos son grandes personas. Les tengo mucho cariño".

Parece que la estrella tiene claras sus ganas de regresar antes de que termine la aclamada saga. Mientras tanto, podremos ver 'Fast and Furious 9' este 2 de julio.

