Con la conclusión del ambicioso crossover 'Vengadores: Endgame', Chris Evans, quien ha alcanzado una enorme popularidad tras interpretar el papel de Capitán América, confirmó que no regresaría al Universo de Marvel si no había un motivo muy esencial.

Sin embargo, no ha pasado mucho tiempo y no han tardado en aparecer fuertes rumores sobre un posible regreso. Durante las últimas horas se había estado especulando acerca de que Evans permanecía reunido para negociar al menos un regreso más como Capitán América. La noticia, por supuesto, dio la vuelta al mundo en tiempo récord, hasta el punto de que el propio Chris no tardó en pronunciarse al respecto viendo la locura que se estaba formando.

"Noticias para mí", comentaba el actor en una publicación que pronto se ha hecho viral y que deja claro que él no era parte de esas supuestas negociaciones. Aunque el mensaje ha sido tan enigmático que los fans siguen sin perder la esperanza de que solo intente contener la emoción por el momento.

Entre tanto, Chris parecía pasárselo en grande después de haber publicado el primer mensaje, ya que, no mucho tiempo después, volvía a escribir de nuevo para hablar sobre las reacciones de sus fans. "Algunas de las respuestas gif no tienen precio. Buen trabajo a todos", añadía.

