Vin Diesel ya sabe perfectamente cómo acabará la saga 'Fast and Furious'

'Fast and Furious', la saga de Toretto, Vin Diesel, vuelve a lo grande con el estreno de 'F9' el 2 de julio en los cines de España, y parece que esta nueva entrega va a dar de qué hablar, porque se acerca el final de 'Fast and Furious'.

'F9' nos sitúa en una etapa en la que Toretto vive una vida tranquila con su mujer y su hijo, cosa que, por desgracia, no va a durar demasiado. El pasado es muy peligroso, y los errores que cometió Toretto tiempo atrás volverán para darle unos cuantos quebraderos de cabeza. Este será el eje central de la película, y el motivo por el cual Toretto tendrá que reunir a la banda y detener un complot a nivel mundial orquestado por su hermano, el cual era parte de ese pasado tan problemático.

Muchos son los fans que no quieren que se termine la saga, y, conforme sacaban nuevas entregas, parecía que era una franquicia interminable.

Por desgracia para los seguidores, ha sido el propio Vin Diesel quién ha confirmado que hay una fecha de caducidad para las aventuras de Toretto. Y va más allá, afirmando que ya sabe cómo quiere ponerle punto y final a 'Fast and Furious': "Tengo una escena que me suele venir a la cabeza y creo que esa es la escena que siempre me había imaginado para el final, el que debería ser el final. Justin y yo hemos hablado mucho sobre ello, y trabajamos para conseguirlo", cuenta en Collider.

Y continúa: "Así que 'F9' se prepara para un final de dos partes para la saga. Entonces, ¿lo haré ahora? Puede que no sea capaz, lo único claro de este lanzamiento es que tuvimos que retrasarlo un año. Y es lo que ha empujado a nuestra preproducción a realizar en dos partes el final de la saga. Así que, cada día, voy a hablar de 'Fast 9' y volver a casa para trabajar en 'Fast 10'".

Seguro que te interesa:

Sorpresa: El hijo de Vin Diesel aparece en 'Fast and Furious 9' y esto es lo que ha cobrado