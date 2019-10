Ariel, Eric, Sebastián... Todos los protagonistas de 'La Sirenita' tienen su versión en carne y hueso prepara para la nueva adaptación de ABC. 'The Wonderful World of Disney presents The Little Mermaid Live!' es un evento musical en directo que se estrena el próximo noviembre.

Auli'i Cravalho, que ya interpretó a la princesa Vaiana en Disney, da vida a Ariel y en el vídeo podemos verla caracterizada. También se le unen Queen Latifah como Úrsula, John Stamos como el chef Luigi y Graham Phillips ('The Good Wife') como el príncipe Eric.

¿Qué te parecen las caracterizaciones de todos? Descúbrelas en el vídeo de arriba.

