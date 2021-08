"Haría cualquier cosa para que suceda": Tom Hardy habla de Venom y su posible inclusión en Marvel

Tom Hardy tiene un gran historial a sus espaldas en cuanto a su carrera interpretativa, sus actuaciones en películas como 'Mad Max: Furia en la carretera' o 'Dunkerke' le avalan, pero parece que Tom se ha metido de lleno en el cine de superhéroes. Dejando atrás su paso por 'Batman: el renacer del caballero oscuro', Hardy fue una de las grandes sorpresa que nos regaló el cine de héroes en los últimos años aunque el actor no encarnaba precisamente a un justiciero enmascarado, sino más bien todo lo contrario.

'Venom' fue la cinta en solitario del antihéroe y enemigo de SpiderMan Eddie Brock, interpretado por Tom Hardy. En esta película Eddie brock está investigando a la Fundación Vida hasta que encuentra el simbionte, que terminará por tomar prestado el cuerpo del periodista para causar estragos.

Y aunque todos pensamos que lo normal sería ver a Tom Hardy unirse a Tom Holland en alguna entrega de SpiderMan, esto no parece que vaya a suceder. Los derechos de Venom pertenecen a Sony y no a Marvel, como sería normal esperar.

Tom Hardy y la posible legada de Venom al MCU

A pesar de no haber planes de futuro para incluir a Venom en el MCU, Tom Hardy ha querido hablar sobre la posibilidad de entrar en el MCU y parece que el actor tiene ganas de que eso ocurra: "Obviamente, es un cañón muy grande para saltar, para ser atravesado por una persona sola y llevaría un nivel de diplomacia e inteligencia muy elevados, sentarnos y hablar, para enfrentarse a una arena como esa", cuenta Tom en Esquire.

Y continúa: "Deberían ser ambos bandos los que quieran hacerlo y sería un gran beneficio para las dos partes, no veo porque no podría suceder. Espero con muchas fuerzas poder empujar, con entusiasmo, hacia ese potencial y haría cualquier cosa para que suceda, dentro de lo que es correcto en estos negocios. Pero sería una tontería no dirigirse hacia los Juegos Olímpicos si estuvieras corriendo los 100 metros, ¡así que sí! Quiero jugar en el campo".

Tom habla sobre su personaje en el MCU: "Había otros objetivos con Venom, pero eran menores comparados con el principal objetivo: ¿Pueden Eddie Brock y Venom establecerse como un superhéroe Marvel? Venom y Eddie Brock son parte del universo canon entre los que saben de superhéroes así que no quiero estropear el récord".

"Me encantaría poder ser parte del legado y no fastidiarlo por completo. No traer vergüenza a este personaje. Hay 'Pantera Negra', 'Thor', 'Wonder Woman', 'Venom', no hay uno que digas, 'Oh dios mio, ¿has visto eso? ¡Es espantoso! ¡Evitad la horrible!' Tal vez a la gente no le guste o puede que si, pero no la descartan por completo", termina el actor.

