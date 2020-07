El director de fotografía de 'The Batman', Greig Fraser ('Rogue One', 'The Mandalorian') realizaba ciertas declaraciones para Collider en las que dejaba caer el personaje de Alfred, interpretado por el galardonado Andy Serkis, sería uno sobre los que caería el peso narrativo junto al Batman de Robert Pattinson a lo largo de la película.

En sus declaraciones, Fraser también menciona la gran capacidad que veía en Matt Reeves para crear intensas historias con un calado emocional, incluso con personajes que no sean humanos, como pueden ser primates (en referencia a la película en la que también trabajaron juntos 'El amanecer del planeta de los simios').

"Naturalmente el reparto hace una gran parte, pero es el trabajo de un muy buen director hacerte encontrar emociones en cosas que en inicio no lo son. Estoy hablando de animales, primates. Hizo un trabajo brillante con eso. Así que estoy entusiasmado por trabajar con él actualmente en Batman".

Pero estas declaraciones no nos pillan del todo por sorpresa, pues el propio Andy Serkis ya adelantó parte de esta información referente a su historia en común con Robert Pattinson en unas declaraciones que podéis ver en el vídeo de arriba.

