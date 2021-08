El terrible miedo que tenía Robert Pattinson con los fans de 'Crepúsculo': "No quiero que me disparen o me apuñalen"

La primera vez que vimos a Robert Pattinson caracterizado como Edward Cullen en la película de 'Crepúsculo', fue en el 2008. Este largometraje ayudó a Pattinson a alcanzar la fama y el éxito entre la población adolescente, pero también le provocó muchos traumas al actor.

Aunque han pasado nueve años desde que se estrenó 'Amanecer - Parte 2' y vimos a Edward Cullen por última vez, Robert aún sigue lidiando con los problemas de ansiedad que le propició su primer papel protagónico y se atreve a hablar abiertamente de las consecuencias negativas que le trajo ser un vampiro adolescente.

En una entrevista para Collider, el intérprete de 35 años confesó que vivió muchas cosas desagradables durante el rodaje de la saga de 'Crepúsculo': "Cuando haces este tipo de películas, especialmente cuando los personajes siguen siendo los mismos, no puedes volver atrás y tratar de mejorar lo que hiciste en la última", reflexionaba.

"Esa ética de trabajo es agradable. Te sientes extrañamente seguro. Es lo contrario de lo que se supone que debes sentirte al hacer una película porque tus ideas se secan", dijo Pattinson. Además, otro punto de vista negativo para el actor de darle vida a Edward Cullen fue tener muy poco margen para interpretar puesto que su personaje no podía morir ni ser herido, limitándole mucho.

Aunque Pattinson tenía muchas cosas buenas que decir sobre formar parte de las películas, también fue muy claro sobre la peor parte de interpretar a Edward, y es que lidiar con la fama no le resultó nada fácil.

Cuando el actor tenía que acudir a eventos multitudinarios de promoción, donde se agolpaban ingentes cantidades de fans, sentía miedo de poder ser agredido.

"Simplemente no quiero que me apuñalen o algo así", dijo Pattinson refiriéndose al fandom de Crepúsculo. "Literalmente, mi representante me preguntó: '¿Tienes algún problema con esto? ¿Vas a estar bien?' Le contesté: 'No quiero que me disparen ni me apuñalen. No quiero que alguien tenga una aguja y después contraiga yo el sida'. Eso es lo que me da miedo de verdad", contó el actor.

Afortunadamente, ni él, ni ninguno de sus compañeros del rodaje de 'Crepúsculo' ha tenido que lamentar un incidente grave de estas características.

