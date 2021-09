'Spencer': La historia detrás del vestido vintage de Kristen Stewart en el póster de la película sobre Lady Di

'Spencer' llegará a los cines el próximo 5 de noviembre de la mano del director Pablo Larraín, quien ya ha dirigido otras grandes películas como 'Jackie', y cuya protagonista es nada más y nada menos que Ladi Di. Y la elegida para semejante papel no es otra que Kristen Stewart, con un casi irreconocible nuevo aspecto para meterse de lleno en la piel de la princesa Diana de Gales.

En el tráiler de 'Spencer', aunque no es muy extenso, la actriz deja claro que veremos todo un drama. Durante este avance no hay mucho diálogo, pero no es necesario, Kristen Stewart aparece como una Princesa de Gales llena de sufrimiento, pasándolo mal frente a las cámaras y con ganas de alejarse de su marido. Tan solo un breve momento de Diana bailando completamente sola ballet es el único indicio de algo de felicidad por su parte, aunque es una escena llena de melancolía.

Además, de este tráiler, ya se ha compartido alguna imagen de la protagonista caracterizada como la icónica princesa y ahora conocemos la historia del espectacular vestido que lleva Stewart es una de esas fotos gracias a WWD.

Diana de Gales fue todo un icono de la moda y ya se ha expuesto en muchas ocasiones cómo sus estilismo hablaban también de sus sentimientos. En esta ocasión, el vestido que lleva en su nombre la actriz es un vestido de noche de organza beige, adornado con lentejuelas doradas y plateadas dispuestas en un patrón floral. Además, no es un vestido cualquiera, sino el eco de un vestido presentado de la colección de alta costura de primavera de Chanel en 1988.

El vestido fue hecho de nuevo para la película 'Spencer' en el taller de la famosa casa de moda y requirió de unas impresionantes 1.034 horas de trabajo por parte de cinco costureras. Tras esta historia, el vestido para incluso más hermoso.

Póster oficial de 'Spencer' | NEON

Lo que sabemos de 'Spencer'

La historia se centrará en cómo la Princesa Diana decidió que su matrimonio con el Príncipe Carlos no funcionaba, desviándose así del camino que tenía para convertirse en reina. Estos eventos se narrarán a lo largo de tres días, durante un fin de semana de Navidad que pasaron en la Casa de Windsor.

'Spencer' se estrenará en los cines este 5 de noviembre, pero la película se mostrará de manera exclusiva durante el Festival de cine de Venecia, el 3 de septiembre. La película contará con un reparto de lujo, siendo Kristen Stewart la Princesa de Gales y acompañada por Timothy Spall, Sally Hawkins o Sean Harris entre otros.

Seguro que te interesa...

El sorprendente parecido de Kristen Stewart con Lady Di en la nueva foto oficial de 'Spencer'