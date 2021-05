Seth Rogen se pronuncia sobre las graves acusaciones contra James Franco y sobre volver a trabajar con el actor

Seth Rogen y James Franco son amigos prácticamente desde que comenzaron en Hollywood y han participado en varios proyectos juntos como 'The Interview', 'Pineapple Express', 'The Disaster Artist' o 'Juerga hasta el fin', donde ya tuvieron una polémica con Emma Watson que recientemente volvió a salir a la luz.

Hace un mes que Seth Rogen fue acusado de "proteger" a Franco con sus conductas sexuales inapropiadas por la actriz Charlyne Yi, que participó en 'The Disaster Artist' y asegura que intentó abandonar por los comportamientos de Franco y el clima para permitirlos, llamándole "depredador sexual". Todos los detalles al respecto los tienes en el vídeo de arriba.

Ahora Rogen se ha pronunciado sobre la situación y todas las alegaciones contra Franco con unas palabras para The Times.

"Lo que puedo decir es que detesto el abuso y el acoso, y nunca cubriría o escondería las acciones de alguien haciéndolo, o poner sabiéndolo a nadie en una situación donde estuvieran cerca de alguien así", asegura tajante.

"No obstante, echo la vista atrás a una broma que hice en Saturday Night Live en 2014 y lamento mucho haber hecho esa broma. Fue una broma terrible, la verdad.

El actor se refiere a un monólogo de SNL que desde entonces ha resurgido en el que se burlaba de unas alegaciones contra Franco en 2014 de una adolescente de 17 años que aseguraba que había contactado con ella para quedar.

Seth Rogen sobre volver a trabajar con James Franco

Rogen además ha clarificado si planea volver a colaborar con Franco: "También echo la vista atrás a esa entrevista de 2018 donde digo que seguiré trabajando con James, y la verdad es que no lo he hecho y no planeo hacerlo ahora mismo".

"No sé si puedo definir nuestra relación profesional y amistad ahora mismo durante esta entrevista. Puedo decir que ha cambiado muchas cosas en nuestra relación y nuestra dinámica", confiesa.

"Es doloroso, pero no tan doloroso y difícil como es para tanta otra gente involucrada. No me doy pena yo en esta situación", aclara.

