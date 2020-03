Scarlett Johansson confirmó su relación con el humorista y guionista de 'Saturday Night Live' Colin Jost en 2017 y dos años después, mayo de 2019, anunciaran su compromiso.

Esta será la tercera boda para la actriz de 'Viuda Negra' quien primero estuvo casada con Ryan Reynolds (2008-2011) y después con el periodista francés Romain Dauriac (2014-2017), con el que tiene a su única hija Rose.

Por ello, en estos momentos Scarlett está inmersa en la organización del enlace, aunque debido a los acontecimientos actuales del coronavirus todavía no sabremos cuando será.

Aún así, la intérprete ha hablado con 'People' sobre algunas cosas del gran evento y ha confesado al medio uno de los aspectos que más ilusión le hace, ver a su hija disfrutar de la boda "con un maravilloso vestido de flores".

Johansson también ha comentado que está muy concienciada con el medio ambiente y quiere que eso se refleje en su boda, porque, además, es un ejemplo para su hija.

"Es difícil, especialmente porque mi hija tiene solo 5 años, por lo que su mundo es muy pequeño. Creo que recordarle cómo viven otras personas y cómo sus acciones afectan a los demás es el punto de partida", explica.

"Los niños son conscientes de sus propios desechos ahora y cómo conservarlos y reciclarlos. A veces dice cosas como: "No podemos usar pajitas de plástico" y eso no se lo he enseñado yo", termina diciendo.

