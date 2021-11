Sandra Bullock rechazó una película de superhéroes por su hijo: "Es lamentable"

Sandra Bullock está promocionando su nueva película para Netflix, 'The Unforgivable', donde interpreta a Ruth Slater, una mujer que sale de la cárcel tras ser acusada de asesinato y, ahora, busca a la hermana pequeña a la que tuvo que abandonar.

La actriz ha acudido al programa 'Jimmy Kimmel Live' donde ha hablado sobre este nuevo proyecto pero también han charlado sobre otros momentos de su carrera, concretamente de papeles que acabó rechanzando.

Así, Sandra ha confesado que le propusieron hacer una película de superhéroes pero acabó diciendo tras el consejo de su hijo: "Me contactaron por algo que no era Marvel, pero mi hijo dijo que no lo hiciera".

"Louis sintió que yo no debería estar... y en realidad tenía razón. Lo vi cuando salió y pensé, '¡Ooo! Eso es lamentable'", afirma la actriz sobre la película, a la vez que apuntaba que tampoco formaba parte del Universo de DC.

Sandra Bullock no reveló el nombre de la película dejó la incógnita abierta para que la gente de "Internet" lo resuelva. Aunque se cree que la cinta podría estar en torno al año 2016, ya que el hijo de la actriz tiene ahora 11 años y entonces tenía unos 6 años

"A menudo olvido sus edades, por lo que podrían haber sido 4, podrían haber sido 7 u 8", decía después para despistar.

Además, Sandra Bullock también ha contestado a los rumores que apuntaban que podría llegar a ser el personaje de cómic Madame Web en las películas de 'SpiderMan' a lo que fue tajante al respecto asegurando que Marvel nunca se ha acercado a ella: "No creo que sea material de Marvel".