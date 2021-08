La broma mojada de Channing Tatum a Sandra Bullock al terminar 'The Lost City of D', su nueva película juntos

Channing Tatum sigue haciendo de las suyas en redes sociales y esta vez ha querido enseñar el buen rollo que hay en el rodaje de 'The Lost City of D'. En esta nueva comedia Channing comparte protagonismo junto a Sandra Bullock con quien tiene una relación inmejorable.

Desde su cuenta de Instagram Channing ha subido un vídeo en el que se lanza a la piscina junto a Sandra Bullock, mientras ella le rogaba que no lo hiciera. Junto al post, Tatum escribe un mensaje cariñoso para todo el equipo de la película y a Bullock en especial: "Bueno, eso es un resumen de 'The Lost City of D'. Adoro muchísimo esta película y no tengo palabras".

"No tengo palabras para describir lo especial que es Sandra Bullock. Definitivamente se nos creó en el mismo laboratorio porque a veces compartimos el mismo cerebro. Te quiero. Y como podéis ver me montaré en sus faldas de abrigo en cualquier momento para siempre. Jajaja", termina por escribir el actor.

Lo que sabemos de 'The Lost City of D'

'The Lost City of D' es la nueva película de los hermanos Nee y será el tercer largometraje que dirigen de manera conjunta. Ahora vuelven a la gran pantalla para traer esta nueva historia en la que una novelista y el modelo que es la portada de su libro están promocionando su nueva obra por todo el país hasta que, de repente, ambos son secuestrados. De momento 'The Lost City of D' tiene previsto su lanzamiento el 15 de abril de 2022.

La película cuenta con grandes actores como Channing Tatum, Sandra Bullock o Daniel Radcliffe. Aunque Channing Tatum no fue la primera opción para protagonizar la cinta ya que en un principio se pensó en Ryan Reynolds, lo que hubiera supuesto el reencuentro entre Bullock y Reynolds, que no aparecen juntos en una película desde 'La proposición'. Además la película contará con la aparición de Brad Pitt a modo de cameo.

