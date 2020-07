Salen a la luz las conversaciones privadas de Amber Heard con James Franco y Elon Musk

La actriz Amber Heard ha testificado en el juicio de Johnny Depp contra el diario sensacionalista británico The Sun, al que denunció por difamación por acusarlo de haber golpeado a su exmujer. Heard prestó declaración revelando detalles de su matrimonio y del supuesto abuso de Depp a la actriz.

En una parte del juicio salieron a la luz las conversaciones escritas entre el empresario Elon Musk y la actriz, que mantuvieron una relación después de que Heard y Depp acabaran con su matrimonio, negando que esta empezara cuando ella aún estaba casada.

En la conversación, leída en alto delante del tribunal, Elon le dice a la actriz: "arreglaría la seguridad 24/7 por ti". "La oferta se mantiene, aunque no quieras volver a verme... de todas formas, perdón por ser un idiota. El silencio de la radio duele mucho. Esto me importa porque me gustas mucho", continuaba el mensaje de Musk.

Posteriormente, unas grabaciones de las cámaras de seguridad del 22 de mayo de 2016 mostraban a Heard salir del ático que compartía con Depp para abrir a James Franco, al que conoció en el rodaje de 'Retales de una vida'.

Ante las imágenes, el juez le preguntó a Heard: "¿Estás intentando evitar que la cámara te vea?". A lo que la actriz le respondió: "Estábamos hablando. Me decía 'Dios mío, ¿qué te ha pasado?' Vio mi cara cuando le dejé entrar. Al verla dijo: "¿Qué demonios?". "¿Eso no es hablar en secreto delante de la cámara?" repreguntó el juez. "Sí, es discreto" contestó la actriz.

