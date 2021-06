El rodaje de 'Misión: Imposible 7' vuelve a paralizarse y esta vez podría ser Tom Cruise el culpable

Tom Cruise sigue imparable con su franquicia favorita, 'Misión: Imposible', y ya está en marcha 'Misión: Imposible 7', la nueva entrega de la saga de Ethan Hunt y sus alocados planes para salvar al mundo. No obstante parece que 'Misión: Imposible 7' no termina de tener problemas, ya que ha sufrido varios parones debido a la pandemia. Por suerte, parece que la fecha de estreno sigue sin cambiarse y continúa con sus planes de llegar en mayo de 2022.

El rodaje ya dio mucho que hablar con el famoso audio filtrado en el que Tom Cruise echaba una bronca descomunal a gran parte de su equipo por no cumplir las medidas sanitarias pertinentes durante las grabaciones. Tom justificaba este enfado alegando que había mucho en juego. Por desgracia, la séptima película de 'Misión: Imposible' sigue con su mala racha, y ha vuelto a sufrir un nuevo parón en el rodaje. Aunque esta vez el culpable podría ser el propio Tom Cruise, para sorpresa de todos.

Según una fuente cercana, cuyo nombre no ha sido desvelado, el protagonista y productor de 'Misión: Imposible 7' puede ser la razón por la que el rodaje se ha detenido en esta ocasión. Esto decía a The Sun: "El rodaje de 'Misión: Imposible 7' está parado de nuevo por el coronavirus. Y, esta vez, los que trabajan en producción dicen que Tom podría ser la causa de este aplazamiento. A todos en el set se les dijo que se paraba el rodaje por un test positivo. Y, desde entonces, Tom no ha ido ni un solo día al set. Ahora la gente está especulando sobre si Tom ha estado en contacto con otro positivo. Y, en algunos casos, la gente habla mucho y cotillea, diciendo que podría ser él el propio contagiado".

"Obviamente, no tenemos pruebas de ello", aclara. "Pero eso no ha detenido los rumores que van contando sobre el tema. Ahora se ha convertido en una broma dentro del set, con la gente hablando de lo irónico que sería que Tom sea la razón de esta nueva pausa del rodaje".

