Robert Downey Jr. ha sido el encargado de interpretar al millonario, genio, filántropo y Playboy Tony Stark todo este tiempo. Iron Man es posiblemente uno de los personajes que más ha evolucionado dentro del universo pero hay cosas del personaje que nunca cambian.

La muerte del superhéroe en 'Vengadores: Endgame' para salvar a la humanidad del temido Thanos ha sido un sacrificio del que todavía los fans de la Casa de las Ideas se están recuperando. Ahora, Downey ha respondido en el programa Off Camera with Sam Jones el motivo de su muerte y el no intentar salvarse antes del chasquido.

Y es que, tras saber su desenlace muchas fueron las incógnitas que aparecieron sobre todas las posibilidades que podrían haber planteado para que Iron Man no muriera. Al parecer la clave de todo este estaba en su último traje.

"El último traje no estaba diseñado para que él sobreviviera. El primero siempre iba de esto puede sacarme a mí, a mi ego y mi preciosa forma física de esta cueva. Una vez en el desierto la caballería puede llegar y llevarme de vuelta a mi estúpida vida. El último no está diseñada para hacer el trabajo y contarlo. Al final, dejas de ser un héroe afortunado y eres capaz de hacer el último sacrificio, dar tu vida, a pesar de tu familia y tu deseo de no hacerlo, para que la comunidad pueda prosperar". Explicaba el actor en el programa.

Tony Stark no se prepara para salir de esa batalla, está preparado para recuperar o perderlo todo. Pasará lo que tenga que pasar, y cuando tiene la oportunidad de acabar con todo, no se lo piensa un segundo.

