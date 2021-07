Renée Zellweger es una actriz y productora estadounidense, que ha sido galardonada con los premios más destacados y prestigiosos de la industria cinematográfica; BAFTA, Globos de Oro… hasta un Óscar. Pese al éxito de la intérprete en la vida profesional, en su vida sentimental no ha tenido tanta suerte.

Zellweger ha salido con Bradley Cooper, Jim Carry o el músico Jack White, con quienes no llegó a los tres años de relación. Además, también estuvo casada durante dos años con el cantante de música country Kenny Chesney, pero se divorciaron debido a que la pareja no tenía buena comunicación entre ellos.

Ahora, Renée Zellweger podría haber encontrado el amor en el presentador de 'Joyas sobre ruedas', Ant Anstead, de 42 años, 10 años más joven que la estrella de Hollywood. Ambos se conocieron durante un rodaje en el que participaba la actriz, que pertenece al nuevo programa de Anstead llamado 'Celebrity IOU Joyride'. El objetivo de este show es ayudar a los famosos a cambiar el aspecto de sus coches, aportándoles un toque novedoso y moderno. Algunos personajes populares que participarán en la temporada de este nuevo espectáculo televisivo son artistas como Octavia Spencer, Mary J. Blige, Tony Hawk o James Marsden.

Al parecer, Zellweger y Anstead congeniaron mucho durante la grabación e intercambiaron sus números de teléfono. Tanto a la actriz como al presentador, les gusta mantener su vida privada alejada de la opinión pública por lo que a penas se conocen más datos de su romance.

Una fuente cercana a la pareja, ha declarado para Daily Mail que la vida profesional de la pareja, hace que tengan muchos intereses en común y puedan hablar de infinidad de cosas cuando están juntos: "Renee es muy creativa y le gustan los chicos que piensan de forma diferente. Es inteligente, reflexiva y siempre está pendiente de expandir sus horizontes nutriendo espiritualmente a todos los que la rodean".

La noticia en la que se confirmaba el surgimiento de esta nueva pareja, se publicó días después de que Ant Anstead firmase su divorcio con la inversora Christina Haack, con quien estuvo casado durante dos años y tuvo a su hijo Hudson. El presentador también tiene otros dos hijos de una relación anterior a su matrimonio con Haack; Amelie, su hija de 17 años, y su hijo Archie de 14.

Ant Anstead decidió informar de su divorcio a la prensa y a sus seguidores mediante su cuenta oficial de Instagram. A través de una fotografía en la que aparecen sonrientes en blanco y negro junto a la que decía: "Cualquiera que me conozca de verdad, sabe que no me gusta compartir datos sobre mi vida privada públicamente. He guardado silencio esperando que pudiésemos solucionarlo puesto que nunca me he rendido con nosotros. Espero que la decisión de Christina le traiga mucha felicidad".

Afortunada en el amor y en el trabajo

Renée Zellweger protagonizará la película 'The Back Nine', una comedia en la que dará vida a la golfista Casey Jones. El largometraje será dirigido por Michael Patrick King, que contará con Jhoni Marchinko y Krista Smith como guionistas.

La actriz conocida mundialmente por su papel en la saga cinematográfica de 'Bridget Jones', interpretará a una deportista profesional que decide retirarse de la competición para poder centrarse en el cuidado de su hijo y su familia, pero acaba retomando su pasión por el golf.

Aunque todavía se desconoce la fecha de estreno, Patrick King ha declarado hace poco que están entusiasmados de trabajar con Zellweger: "Es una actriz impresionante con un profesionalidad increíble, incluso puede hacerte reír y llorar, que tiene un gran swing de golf", dijo el director.

