Renée Zellweger confirma su relación con Ant Anstead con su foto más feliz

A principios de este verano de 2021 Renée Zellweger fue pillada con el presentador de 'Joyas sobre ruedas', Ant Anstead, con el que se rumoreaba que había empezado una relación tras conocerse en el plató de 'Celebrity IOU Joyride'.

Al final los rumores resultaron ser ciertos y la pareja ha disfrutado este verano de su amor por todo lo grande, y es que Renée parece que está más enamorada que nunca.

Así, en Agosto Ant publicó unos stories donde la actriz acompañó al presentador a un evento, siendo la primera vez que aparecían en público juntos. pero, ahora, la cosa va mucho más allá y Anstead ha publicado la primera foto en Instagram con Zellweger.

Una imagen donde aparecen radiantes en blanco y negro mientras Renée sonríe abrazando a su novio. Una fotografía con la que la pareja confirmaría su noviazgo.

Su nuevo amor tras su divorcio

Ant Anstead se divorciaba en junio de la que fue su mujer y madre de su tercer hijo, Christina Haack. Un matrimonio que duró solo 2 años. El presentador también tiene otros dos hijos de una relación anterior a su matrimonio con Haack; su hija Amelie de 17 años, y su hijo Archie de 14.

Ant Anstead decidió informar de su divorcio a la prensa y a sus seguidores mediante su cuenta oficial de Instagram, a través de una fotografía en la que aparecen sonrientes en blanco y negro junto a la que decía: "Cualquiera que me conozca de verdad, sabe que no me gusta compartir datos sobre mi vida privada públicamente. He guardado silencio esperando que pudiésemos solucionarlo puesto que nunca me he rendido con nosotros. Espero que la decisión de Christina le traiga mucha felicidad".

Seguro que te interesa:

Hugh Grant se burla de esta peculiaridad de Renée Zellweger en 'El diario de Bridget Jones'