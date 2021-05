El desgarrador relato de Natalia de Molina sobre el bullying que sufrió en su infancia: "Vengo del dolor"

Natalia de Molina es una de las actrices más importantes del cine español en la actualidad. A sus 30 años lleva cerca de 10 años dentro del mundo de la interpretación y ya tiene uno de los curriculums más envidiables del momento con dos Goyas en su posesión. El primero lo ganó en el año 2013 a Mejor Actriz Revelación por 'Vivir es fácil con los ojos cerrados' y en 2015 Mejor Actriz por 'Techo y comida'.

Pero, aunque Natalia goce de fama y relevancia en la actualidad su vida no siempre ha sido un camino de rosas y, así, lo ha confesado ella misma ahora tras publicar su mensaje más sincero a través de su cuenta de Instagram.

Natalia ha compartido una imagen de cuando era niña en el colegio junto a un comentario en el que revela la dura infancia que padeció a causa del acoso escolar.

"Vengo del dolor, de la soledad de una niña a la que odiaban en el colegio, de una habitación que escondía un universo, de comer impulsivamente para esconder y tener excusas, si no era deseable quizás me dejarían en paz, de una madre haciendo malabares para seguir adelante consigo y con nosotras. Heredando ropa. Heredando juguetes. Heredando mochilas. Heredando silencio. Heredando rabia. Heredando luz. Menos mal. Bailando y cantando para callar los gritos", dice la actriz.

Para continuar: "Y me veo ahí... ahí... tan chiquitita... tan sola... Ahora me quiero un poco más, aunque a veces me cuesta. Y tengo un nudo en la garganta que me va a explotar. Pero sé que no soy la única... y aquí seguimos, como mariposas".

Ha recibido el apoyo de muchos actores y fans

Tras contar abiertamente esta experiencia tan difícil de su infancia Natalia de Molina ha recibido muchos comentarios de apoyo a través de Instagram. Entre ellos muchos son de compañeros de la actriz como es el caso de Paco León quien dice: "Esa niña somos todes". Candela Peña le ha puesto: "Soy compañera de esa .. si hubiera podido... hubiéramos jugado juntas n l patio... tq gordita". "Abrazos benditos para tu corazón", le escribe el actor de 'La casa de papel' Pedro Alonso. Mientras que Hugo Silva le manda un corazón.

Al ver la repercusión que ha tenido su mensaje Natalia ha compartido una historia en Instagram donde escribe: "Oye, de verdad, muchas gracias. Me estáis (nos estamos) cosiendo el corazón", dice mientras que pone un corazón partido junto a uno completo. "Está siendo catártico", apunta.