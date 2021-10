La reacción de Hollywood al fatal accidente con Alec Baldwin que ha resultado en la muerte de Halyna Hutchins

Hollywood y el mundo entero está consternado ante el fatal accidente ocurrido en el rodaje de 'Rust'. Joe Manganiello ha sido de las primeras estrellas en rendir homenaje a la fallecida directora de fotografía de 42 años, Halyna Hutchins. Esta murió en el trágico accidente ocurrido durante el rodaje de 'Rust'. Hutchins ha recibido un disparo mortal en el plató, después de que Alec Baldwin disparara un arma de fogueo durante la producción. El director, Joel Souza, también ha sido herido en el accidente, y se encuentra con pronóstico grave en el hospital.

Joe ha querido compartir una bonita foto de Hutchins con este texto: "Me he despertado con los mensajes y he leído la noticia y estoy en shock. Tuve mucha suerte de tener a Halyna Hutchins como directora de fotografía de 'Archenemy'. Era un talento absolutamente increíble y una gran persona".

"Tenía un gran ojo y estilo visual, era el tipo de directora de fotografía a la que querías ver triunfar porque querías ver lo que podía hacer después… y era una persona fantástica", continúa. "No había presión que no pudiera soportar. Era una gran colaboradora y una aliada de cualquiera que se pusiera delante de su cámara. Todos los que la conocían la apoyaban".

El actor también ha expresado su angustia y dolor debido a las circunstancias del trágico accidente: "No puedo creer que esto pueda ocurrir en estos tiempos… ¿Los disparos de un arma de fogueo pueden matar a un miembro de la producción? Es una tragedia horrible. Mi corazón está con su familia y especialmente con su hijo. Estoy tan triste hoy por todos los que la conocían y trabajaban con ella…".

Otros personajes públicos también le han rendido homenaje a Halyna

Por muy raro que parezca, accidentes como este ya han ocurrido en el pasado. Brandon Lee, el hijo de la gran estrella de cine Bruce Lee, murió al ser disparado con un arma de fogueo durante el rodaje de 'El cuervo' en 1993. Su hermana, Shannon Lee, ha expresado su dolor por la tragedia en la cuenta de Twitter de su hermano fallecido: "Nuestros corazones están con la familia de Halyna Hutchins y con Joel Souza y todos los implicados en el accidente de 'Rust'. Nadie debería ser asesinado por un arma de fogueo en un set de rodaje. Punto".

El actor de 'El señor de los anillos', Elijah Wood, también ha publicado un tuit: "Una noticia absolutamente horrible y devastadora sobre la directora de fotografía, Halyna Hutchins. Mi corazón está con su familia".

James Gunn, el director de 'El Escuadrón Suicida', escribe: "Mi mayor temor es que alguien resulte herido de muerte en uno de mis sets. Rezo para que esto nunca ocurra. Mi corazón está con todos los afectados por la tragedia de hoy en 'Rust', especialmente con Halyna Hutchins y su familia".

La actriz Alex Winter por su parte ha dicho: "El más sentido pésame a la familia y los amigos de Halyna Hutchins. El equipo nunca debería estar inseguro en el plató y cuando lo es siempre hay una razón clara para ello".