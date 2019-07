Siendo tan solo un niño, el actor Daniel Radcliffe saltó a la fama con su papel como 'Harry Potter' en las películas basadas en la historia de J.K. Rowling. Después de ocho películas de la saga, y muchas cintas más al margen de la historia del mago, Radcliffe sigue adelante con su carrera siendo uno de los actores más conocidos a nivel mundial.

Hace poco fue invitado al programa 'Who do you think you are?' de la BBC1. En él, se busca a antepasados de famosos para que conozcan su propia historia, además de presentarles situaciones a las que se enfrentaron sus familiares para que se informen de su pasado y empaticen con él.

En el caso de Radcliffe le han hablado de su bisabuelo, Samuel Gershon, que se suicidó a los 42 años. La nota que dejó su pariente antes de la tragedia ha tocado de una forma increíble al actor.

Dale play al vídeo para conocer su reacción.

