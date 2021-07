El radical cambio de look de Nicole Kidman con el que rejuvenece al menos 10 años

El gran cambio de Nicole Kidman podría marcar estilo este verano. Aunque la actriz es aficionada a los cambios, y no le tiene miedo a nada, en esta última ocasión ha dejado a todo el mundo impresionado.

Lo cierto es que este nuevo look le sienta genial a la actriz de 54 años, que parece aún más joven con este corte de pelo tan arriesgado, extremadamente corto pero muy femenino, con flequillo algo más largo. La australiana también ha decidido dejar el rubio atrás y volver a sus orígenes pelirrojos.

La actriz se encuentra ahora trabajando en una nueva serie, ‘Roar’, basada en el libro de relatos de Cecelia Ahern, y que se estrenará el próximo año. Es por exigencias de guion que Kidman se ha tenido que someter a este tremendo cambio de look, que ha dejado a sus seguidores con la boca abierta. Ha sido ella misma la que ha querido compartir una foto luciendo su nuevo pelo, en una bonita instantánea en la que sale Kidman con un precioso arcoíris de fondo.

La publicación ha reunido miles de likes y comentarios en tan solo unos minutos. Este nuevo corte de pelo no ha dejado a nadie indiferente. La actriz Poorna Jagannathan se quedaba sin palabras y simplemente exclamaba “wow”.

Sin embargo, no todo el mundo se ha llegado a creer este corte de pelo. Ya se sabe que Nicole Kidman es aficionada a las pelucas, por lo que, realmente, no podemos estar seguros de que el estilo pixie sea su pelo natural. De todas formas, eso no quita que el cambio radical sea espectacular, y le sienta de maravilla.

Puede que tras esta foto, el corte pixie marque tendencia este verano, y vuelva pisando fuerte. Ya son muchas las actrices que se han atrevido con este tipo de corte de pelo, como Emma Watson, Rihhana, o Miley Cyrus. Y tú, ¿te atreverías con este corte de pelo?

