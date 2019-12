La comedia romántica adolescente 'A todos los chicos de los que me enamoré' supuso todo un fenómeno y la película de Netflix le descubrió al mundo la figura de Noah Centineo.

La cinta está basada en la novela de Jenny Han y acompañaba en el reparto a Noah Centineo otra joven promesa, la actriz Lana Condor. Ahora la historia tiene continuación en 'To all the Boys P.S. I still love you', que acaba de presentar su primer tráiler.

El primer avance comienza mostrándonos la relación de Lara Jean y Peter marchando a las mil maravillas, pero todo eso cambiará con la llegada de Fisher, un nuevo personaje que también recibió una carta firmada por Lara.

