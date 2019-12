Daniel Craig se enfrenta en 'No time to die' a nuevas amenazas, y aunque breve, en este primer avance que sirve como anuncio de la llegada del tráiler el próximo miércoles, ya se pueden aventurar cuáles serán esos peligros.

Como recordarás, el elenco de la nueva película de Cary Fukunaga está lleno de estrellas, y entre ellas destacan figuras como Rami Malek ('Bohemian Rhapsody'), que en esta ocasión interpretará a un villano. La imagen con la que cierra este escueto avance parece mostrarle a él tras un cristal translúcido.

Ana de Armas, que acaba de trabajar con Daniel Craig en 'Puñales por la espalda', también estará en 'No time to die', aunque no hemos podido verla en este teaser.

Seguro que te interesa:

Ana de Armas está preparando la boda de Chris Evans y con esta loca foto lo entenderás todo