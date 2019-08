La intérprete y cantante Olivia Newton-John, conocida a nivel internacional por el clásico del cine 'Grease' donde encarnaba a Sandy, lleva una larga temporada luchando contra el cáncer, al que ha tenido que enfrentarse ya en varias ocasiones. Durante 27 años, la actriz ha tenido que ser tratada por la enfermedad, que volvió una tercera vez hace dos años.

Ahora Newton-John se encuentra en terapia por un tumor en la parte inferior de la columna. Pero a pesar de todo, ha seguido esforzándose por seguir adelante llevando una vida normal, tal y como ha explicado en una entrevista con 60 Minutes Australia.

El primer brote tuvo lugar en 1992, con un cáncer de mama. Desde entonces, y cuando surgió por una segunda vez, ha escogido mantenerlo como un asunto privado que tratar en la intimidad.

Se ha referido a su "lucha" de forma increíblemente inspiradora: "Intento no tomármelo como una batalla, si no como algo de mi cuerpo que estoy dejando ir. De otro modo eso ocupa toda tu vida y todo tu ser", para seguir explicando cómo ha logrado mantener una actitud positiva: "De otra forma te conviertes en una víctima, que no soy y no quiero ser, o te transformas en un esclavo. Empiezas a hablar de ello todo el tiempo".

Pero aunque se refiera así al presente, también ha hablado sobre su futuro: "Prefiero no pensar en cuánto tiempo me queda. Si te dicen que te quedan seis meses es probable que así sea porque crees en ello. Es mejor no tener idea alguna y no crearme expectativas. Solamente vivir el máximo posible".

Y es que la artista de 70 años se ve a sí misma como "una persona muy afortunada" por haberlo superado ya dos veces; ya que para ella "cada día es un regalo".

· · ·

Seguro que te interesa

Son clavados: El espectacular parecido físico de la hija de John Travolta, Ella Blue, con el actor de 'Grease'