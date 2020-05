"No son los herederos, pero están destinados a proteger el trono". Así empieza la premisa de 'Secret Society of Second-Born Royals' (la sociedad secreta de los segundos hijos de la realeza).

Disney ha lanzado el primer tráiler de su nueva apuesta, que mezcla el mundo de fantasía de 'Los Descendientes' con acción y superpoderes.

La historia explora el "gen especial" de los segundos hijos de los míticos personajes Disney y cuenta en su reparto con Skylar Astin ('Dando la nota'), Niles Fitch ('This is us') o Peyton Elizabeth Lee ('Andi Mack').

'Secret Society of Second-Born Royals' se estrena el 17 de julio en Disney +.

