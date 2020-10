Muere la actriz Margaret Nolan de 'James Bond contra Goldfinger' los 76 años

La actriz y modelo inglesa Margaret Nolan ha fallecido a los 76 años tal y como ha confirmado su hijo al medio internacional 'Variety'

Margaret Nolan protagonizó junto a Sean Connery 'James Bond contra Goldfinger' en 1965, película donde pasó a formar parte de la historia del cine gracias a su icónica imagen de mujer dorada en los créditos de la cinta.

Además, el director de cine Edgar Wright fue el encargado de dar la noticia por Twitter donde escribía: "Es mi triste obligación informar de que la actriz y artista, la magnífica Margaret Nolan ha fallecido".

"Ella era la modelo pintada de oro en la icónica secuencia de títulos y póster de Goldfinger (también interpretó a Dink en la película), apareció en el clásico A Hard Day's Night, Carry On Girls, No Sex Please Were British y muchos otros", dice haciendo un repaso a su carrera.

Para terminar diciendo: "Era muy divertida, aguda y, como se puede imaginar, llena de las historias asombrosas. Estoy muy contento de haberla conocido. Mi corazón está con su familia y todos los que la amaban. La echaremos mucho de menos".

