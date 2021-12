Michael J. Fox, el mítico y querido actor de 'Regreso al futuro', lleva más de 30 años librando una dura batalla contra la enfermedad de Parkinson, pero de todo lo vivido ha sabido sacar una parte positiva.

Y es que pese a que dicha enfermedad le ha provocado un debilitante estado de salud , él admite que no pasa nada porque no se haya encontrado una cura. En una entrevista para la revista AARP, el actor, que tiene actualmente 60 años ha insistido en que no le teme a la muerte y que está "feliz" viviendo su vida.

"Como conté en mi último libro 'No hay tiempo como el futuro: un optimista considera la mortalidad', ahora estoy fuera del negocio de la limonada”. Y es que Michael J. Fox anunció el año pasado que se tomaría un "segundo retiro" de la actuación.

"Soy muy sincero con la gente sobre la cura. Cuando me preguntan si me aliviaría de la enfermedad de Parkinson en mi vida, les digo: 'Tengo 60 años y la ciencia es complicada. Así que no '. Soy realmente un tipo feliz. No tengo pensamientos morbosos en mi cabeza ni le temo a la muerte. Para nada".

Fox continúa explicando que la muerte de su suegro le ayudó a poner en perspectiva su propia mortalidad. "Cuando atravesé esa oscuridad, también tuve una idea de mi suegro, que había fallecido y siempre había expresado gratitud, aceptación y confianza. Empecé a recordar cosas por las que estaba agradecido y la forma en que otras personas respondían a las dificultades con gratitud. Llegué a la conclusión de que la gratitud hace que el optimismo sea sostenible".

"Y si crees que no tienes nada por lo que estar agradecido, sigue buscando", continúa diciendo Michael, que es padre de cuatro hijos. "Porque no solo recibes optimismo. No puedes esperar a que las cosas sean geniales y luego estar agradecido por eso. Tienes que comportarte de una manera que se promueva eso".

El actor se vio obligado a contar su enfermedad

Fox fue diagnosticado con Parkinson en el año 1991, cuando solo tenía 29 años, mientras rodaba la película 'Doc Hollywood'. Él reveló su batalla médica finalmente en 1998, pero no por voluntad propia.

El pasado mes de octubre el actor canadiense reveló que los paparazzi lo obligaron a confesar al público su diagnóstico. "Pasaron siete u ocho años después de que me diagnosticaron y los paparazzi esperaban en la puerta de mi casa y me increpaban como '¿Qué te pasa?, Y pensé que no podía dejar que mis vecinos lidiaran con eso, así que lo conté y fue genial, algo grandioso".

"Fue una gran sorpresa para mí que la gente respondiera de la forma en que respondieron. Con interés, en el deseo de encontrar una respuesta a la enfermedad, y luego vi eso como una gran oportunidad. No me pusieron en esta posición para malgastarla".

También decidió abrir la Fundación Michael J. Fox para la Investigación del Parkinson en el año 2000 con la que ayudar a educar al público y financiar la investigación para combatir la enfermedad.

