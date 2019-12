Maggie Smith, la actriz que interpretó a la Profesora McGonagall durante las ocho películas de la saga 'Harry Potter' ha desvelado su opinión sobre el papel que desempeñó en la trama de fantasía más famosa de la historia.

Aunque para millones de espectadores Smith siempre será la profesora McGonagall, este personaje no tiene un lugar privilegiado en la memoria de la intérprete. Igualmente ha aclarado que dar vida a la condesa Violet Crawle en la serie 'Downton Abbey' no le hizo especial ilusión.

Los motivos del desencanto de Smith con los papeles que le han llevado a la fama no son ni más ni menos que sus aspiraciones interpretativas, pues tal y como ha explicado al medio londinense Evening Standard, no le gusta el cine. "Tuve que aceptar ambos papeles porque no me ofrecían nada en el teatro, que es mi forma de arte favorita", declaró la actriz haciéndonos ver que lo que ama realmente es el teatro.

Igualmente, la actriz, afirmó que a pesar de que sus papeles en 'Harry Potter' y 'Downton Abbey' eran meras reacciones a lo que sucedía, tal y como le dijo el compañero de rodaje Alan Rickman (Severus Snape), ella no se arrepiente de su participación en ambas: "Estoy profundamente agradecida de haber trabajado en Harry Potter, y en Downton Abbey, simplemente diría que no me siento realizada. Realmente no sentía que estuviese actuando en ninguna de las dos".

