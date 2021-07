Matt Damon se negó a protagonizar este gran éxito del cine: "Nunca un actor ha rechazado más dinero"

Matt Damon continúa con su carrera a lo grande y es que el actor de Hollywood sigue sumando nuevos proyectos para su más que admirable historial de películas. Esta vez Matt se pone manos a la obra con 'Stillwater', el drama de un padre de familia que trabaja en una petrolera.

A pesar de que la carrera de Matt es mucho más que exitosa, con papeles míticos protagonizando 'El indomable Will Hunting' o siendo la estrella de la Saga de Jason Bourne, parece que podría haberlo sido aún más. Según ha contado el actor en un acto promocional de su nueva película, James Cameron le ofreció ser la estrella de una película llamada 'Avatar', seguro que os suena. Así cuenta Damon en el festival de Cannes lo que ocurrió: "Me ofrecieron un papel en una pequeña película, llamada 'Avatar'. James Cameron me ofreció el 10% de los beneficios".

Pero Matt se lo toma con humor y termina diciendo: "Pasaré a la historia... Nunca conocerás a un actor que haya rechazado más dinero".

Además, recuerda cuando le contó esta historia a John Krasinski, mientras escribían 'La tierra prometida', dándole apoyo a su manera: "Nada hubiera cambiado en tu vida su hubieras hecho 'Avatar', excepto que esta conversación la estaríamos teniendo en el espacio".

Matt explica que decidió no involucrarse en 'Avatar' debido a su compromiso moral con la saga de Jason Bourne, que estaba haciendo cuando James Cameron le hizo esta oferta. 'Avatar' recaudó 2800 millones de dólares, por lo que Matt se hubiera llevado 280 millones de dólares.

'Stillwater', la nueva película de Matt Damon

La nueva película de Matt Damon le llevará a ser un padre que trabaja en una petrolera en Stillwater, Oklahoma, que tendrá que viajar a Marsella para salvar a su hija, que ha sido acusada de un asesinato que ella misma dice que no cometió.

Bill Baker será el personaje al que dará vida Matt y verá como la vida lejos de casa es más complicada de lo que parece, y más si tiene que salvar a su hija.

