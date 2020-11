Marvel responde a la posibilidad de usar CGI en 'Black Panther 2' y cómo honrarán la memoria de Chadwick Boseman

La muerte de Chadwick Boseman el pasado agosto sacudió al mundo entero al conocer su lucha contra el cáncer.

El actor falleció a los 43 años dejando un importante legado en el cine y será siempre recordado como el gran T'Challa de 'Black Panther', cuya espectacular acogida ya había confirmado el desarrollo de una secuela.

Los planes de 'Black Panther 2' se han paralizado por el momento tras su pérdida, y ahora la responsable de Marvel Victoria Alonso ha hablado sobre el legado del actor y la película en The Wrap.

En cuanto a la posibilidad de dar un final a Chadwick a través de la tecnología CGI, cada vez más de moda en el cine, Alonso lo deja claro:

"No. Solo hay un Chadwick y no está con nosotros", desmentía.

"Nuestro rey, desafortunadamente, ha muerto en la vida real, no solo en la ficción, y estamos tomándonos un poco de tiempo para ver cómo volveremos a la historia y lo que hacemos para honrar este capítulo de lo que nos ha pasado que fue tan inesperado, tan doloroso, tan terrible realmente".

"Porque Chadwick no fue solo un maravilloso ser humano cada día durante los cinco años que pasamos juntos, pero también me da la impresión de que como personaje lo que hizo nos elevó a todos como empresa, y ha dejado este momento en la historia. Sé que a veces dos o tres meses pasan cuando estamos en producción y decís, 'bueno, ha sido mucho tiempo'. Pero no es mucho tiempo. Tenemos que pensar muy detenidamente lo que vamos a hacer y cómo, y pensar cómo vamos a honrar la franquicia".

Seguro que te interesa

Denzel Washington le pagó los estudios a Chadwick Boseman ('Black Panther') y ninguno lo supo hasta años después