James Cameron ya tiene su nuevo gran proyecto: la fantasía oscura The Devils

James Cameron ha anunciado que adaptará a la gran pantalla la novela de fantasía oscuraThe Devils, la última obra escrita por el británico Joe Abercrombie.

La productora Lightstorm, propriedad del director canadiense, adquirió "el último libro de Joe Abercrombie", con quien coescribirá el guion para llevar esta historia al cine, indicó el cineasta en un escrito.

Tras su publicación el pasado 6 de mayo, la novela se convirtió instantáneamente en el número uno de los libros más vendidos de The Sunday Times en el Reino Unido. También acaba de entrar en la lista de los más vendidos de The New York Times en el puesto número 5", agregó el comunicado.

La historia de Abercrombie reflexiona en forma de batalla épica entre el bien y el mal y se trata de una aventura medieval en la que la mejor esperanza de supervivencia son los propios monstruos.

"Los giros inesperados se suceden a un ritmo vertiginoso, con el ingenio y el estilo mordaces característicos de Joe. The Devils muestra su visión cínica sobre la naturaleza humana, en toda su oscura y egoísta gloria, contada a través de personajes decididamente inhumanos", precisó.

Por el momento se desconoce la fecha en la que empezará a desarrollar este proyecto, que se junta con Ghosts of Hiroshima (Fantasmas de Hiroshima), la próxima novela de Charles Pellegrino, cuyos derechos adquirió el pasado septiembre para convertirla en película.

Ambos proyectos, de llevarse a cabo, serían los primeros que desarrolla el canadiense más allá de Avatar desde Titanic, el filme protagonizado por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio que le valió el Oscar a mejor película en 1997.

"Cameron lleva más de cuatro décadas cautivando al público, incluyéndome a mí, plasmando lo imposible en el cine. Nadie como él puede equilibrar la acción y el espectáculo alucinantes con una trama y un interés personal desgarradores. No se me ocurre nadie mejor para llevar este extraño y maravilloso monstruo de libro a la gran pantalla", concluyó por su parte Abercrombie.