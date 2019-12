¿Pero qué brujería es esta? Si creías que lo sabías todo sobre 'Love Actually', una película que has visto una y mil veces, te vas a quedar ojiplático. Así se han quedado los miles de usuarios que han descubierto la loca diferencia de edad que existe entre dos personajes de la película.

Resulta que en Twitter ha salido a la luz la relación de Keira Knightley, protagonista recién casada del triángulo amoroso de 'Love Actually', con Thomas Brodie-Sangster, el hijo enamorado de Liam Neeson, y es que solo se llevaban CINCO AÑOS en la vida real.

Sí, las cabezas han empezado a implosionar. Vale que incluso en estos años Brodie-Sangster parece no haber envejecido nada, pero los fans en redes sociales no consiguen asimilar cómo podía parecer un crío de 6 años y Keira una mujer adulta con casa y marido, con una diferencia tan corta de edad. Efectivamente, en aquel entonces la actriz tenía 18 años mientras que Thomas tenía 13. La máquina del tiempo no sabemos dónde se la dejaron. ¿Qué te parece? ¿Habías sido ese avispado que se había dado cuenta?

· · ·

Seguro que te interesa

Los 10 secretos detrás de 'Love Actually' que te harán apreciarla aún más