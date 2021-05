Lily James rompe su silencio sobre el escándalo de sus fotos con el actor casado Dominic West

Lily James y Dominic West fueron pillados el pasado octubre besándose y en actitud muy cariñosa por las calles de Roma después de trabajar juntos en el rodaje de 'The Pursuit of Love' de la BBC.

El revuelo que causaron las imágenes de la actriz de 31 años y el actor de 50 comenzó un huracán mediático que provocó incluso que West viajase a Reino Unido inmediatamente para presentar un frente unido con su mujer y madre de sus hijos, la aristócrata Catherine FitzGerald.

Por su parte James canceló algunas apariciones públicas que tenía previstas por la promoción de su película 'Rebeca' (irónicamente, con Armie Hammer) para intentar mantener un perfil bajo. Ahora que el polvo parece haberse asentado, Lily ha respondido por primera vez al respecto.

Dominic West y su mujer Catherine FitzGerald | Getty

"El pasado otoño te viste en el centro de una tormenta mediática con Dominic West. ¿Cómo fue eso?", le preguntan en The Guardian.

"Agh, realmente no estoy dispuesta a hablar de ello. Hay mucho que decir, pero no ahora, me temo", revela.

Lily James será Pamela Anderson

Mientras tanto, en su carrera la actriz está ante un paso importante: se pasa a la televisión para la miniserie 'Pam & Tommy', que tratará sobre la relación de Pamela Anderson y su exmarido Tommy Lee.

Esta pura nostalgia noventera tendrá ocho capítulos y James dará vida a la estrella de 'Los vigilantes de la playa', mientras que Sebastian Stan será Tommy Lee. Ambos recrearán uno de los instantes más conocidos del matrimonio y que todo el mundo sigue recordando hoy en día, la filtración del vídeo sexual que protagonizaron en un yate en su luna de miel.

