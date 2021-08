Kathy Griffin ('Pulp Fiction') revela que tiene cáncer de pulmón y se sincera sobre su adicción a las pastillas y pensamientos suicidas

Kathy Griffin, actriz conocida por títulos como 'Pulp Fiction' y eterna cómica irónica y ácida, está ahora mismo recuperándose de una cirugía. La intérprete reveló pocas horas antes de entrar en el quirófano que había sido diagnosticada con cáncer de pulmón.

"La cirugía salió bien y según lo planeado. Ahora está en recuperación y descansando", afirma su representante, Alex Spieller, a USA Today. La artista utilizó las redes sociales por la mañana para contar a sus seguidores que se le había diagnosticado un cáncer y que se sometería a una cirugía.

"Tengo que deciros algo. Tengo cáncer. Estoy a punto de ir a cirugía para que me extirpen la mitad de mi pulmón izquierdo", relata Griffin. "¡Sí, tengo cáncer de pulmón aunque nunca haya fumado!", añadía.

Pero añade también que dicho tumor está "contenido en mi pulmón izquierdo", en etapa 1, y que sus médicos son "muy optimistas".

"Esperemos que no haya quimio o radio después de esto, mi respiración debería tener un funcionamiento normal. Debería estar en marcha y corriendo como de costumbre en un mes o menos. Han sido 4 años, tratando de volver al trabajo, haciéndoos reír y entreteniéndoos, pero voy a estar bien", asegura esperanzada.

"Por supuesto que estoy totalmente vacunada contra el coronavirus. Las consecuencias de no vacunarse habrían sido aún más graves", agrega. "Por favor, mantente al día en tus revisiones médicas. Te salvará la vida".

Adicción y pensamientos suicidas, la otra lucha de Griffin

La artista lo ha estado pasando muy mal por culpa de este diagnóstico, pero no ha sido lo único negativo que ha ocupado su vida. Griffin reveló en una entrevista con 'Nightline' de ABC News que también ha luchado con una adicción a las drogas.

Y no solo eso, sino que también tuvo intensos pensamientos suicidas los años que siguieron a su polémica sesión de fotos de 2017. En ella posaba con algo que se asemejaba a la cabeza cortada de Donald Trump.

Kathy Griffin le confesó Juju Chang en esa misma entrevista que, aunque ya antes de esta controversia había estado "coqueteando con una adicción a las pastillas de una manera que no era buena", quiso explicar que "realmente se puso en marcha cuando sucedió lo de Trump". "Después de que eso sucediera, solo pensé: '¿A quién le importa?'", se sinceró.

Según Griffin, a medida que la adicción aumentaba, el suicidio "se convirtió casi en un pensamiento obsesivo" y "comenzó a convencerse a sí misma de que era una buena decisión".

"Que la gente de mi propia industria me diga: 'Se acabó. Vete del país por cinco años. Has avergonzado a nuestra industria', una y otra vez", dijo. "Y así, llegué al punto en el que estuve de acuerdo. Algo como, tal vez es hora de que me vaya, y he tenido una gran vida, y no creo que haya un próximo capítulo para mí. Solo pensé: 'Solo tomaré un montón de pastillas y me iré a dormir".

La estrella admite que su desintoxicación tuvo que ser tan intensa que tuvo unos temblores tan fuertes que su esposo Randy Bick tenía que prestarle su ayuda a la hora de pequeñas tareas como lavarse los dientes.

Pero ella se siente optimista: "Siento que, a los 60 años, voy a tener un próximo capítulo, y eso es lo que todos dijeron que no iba a suceder. Pensé: 'Incluso si tengo un próximo capítulo, ¿qué es eso? Voy a estar sentada por aquí sin volver a trabajar nunca más. Y es como, no. Creo que todo es posible".

