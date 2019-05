Jamie Dornan se pronuncia sobre los rumores de que aparece en el final de 'Juego de Tronos'

El fin de rodaje de la última temporada de 'Juego de Tronos' fue todo un acontecimiento al que cualquier fan hubiera deseado ir. Uno de los invitados más destacados -fuera del universo de R.R. Martin- fue el actor Jamie Dornan.

Los rumores sobre su posible aparición en los últimos capítulos de la serie se dispararon, pero ahora que apenas quedan minutos de metraje en la temporada, las esperanzas de los fans empezaban a decaer.

Dornan se ha pronunciado por primera vez al respecto en una entrevista en el podcast Out to Lunch with Jay Rayner, explicando el origen de estas suposiciones.

"Sí, es verdad. Lo que me encanta de esto es que como no tengo redes sociales, me tuvieron que enviar algunas cosas de gente que creía que yo iba a estar en el final de la serie porque estuve en la fiesta de fin de rodaje. Esta era LA fiesta de rodaje. Era la fiesta de rodaje de 'Juego de Tronos no volverá a existir'".

Resulta que su conexión con la serie, y que le permitió asistir a semejante evento, tiene que ver con la serie de culto 'The Fall', que protagonizó junto a Gillian Anderson antes de su fama mundial lograda en la saga 'Cincuenta Sombras'.

"Todos y cada uno de los miembros del equipo de 'The Fall' trabaja en 'Juego de Tronos'. Todas las personas de 'The Fall' lleva la chaqueta de 'Juego de Tronos'. Me siento como si estuviera en 'Juego de Tronos' porque estoy rodeado de su ambiente todo el tiempo".

Parece que no veremos a Christian Grey paseando por Poniente antes de su final...

· · ·

Seguro que te interesa

Jamie Dornan confiesa la escena de sexo más "desastrosa y pegajosa" de 'Cincuenta sombras'