Jada Pinkett Smith tuvo que pedirle perdón a un actor de 'Magic Mike XXL' por tocarle demasiado

'Magic Mike XXL' fue todo un éxito cuando se estrenó en 2015. La cinta sigue la vida de un grupo de strippers que querían continuar con sus carreras profesionales al haber sido abandonados por su antiguo jefe.

Jada Pinkett Smith es una de las actrices que formó parte del elenco. Los actores de la película se vestían con poca ropa durante largos periodos del proceso de producción. La actriz ha admitido que el hecho de tener que compartir el mismo espacio con tantos hombres atractivos le excitaba sexualmente.

En el programa 'Late Night with Seth Meyers' la actriz explicó la situación en la que se encontraba rodando 'Magic Mike XXL': "Así que, entro en mi set por primera vez, mi discoteca, y en mi discoteca había 10, 11… 12 hombres siendo engrasados por el departamento de maquillaje. Y literalmente, entré en el plató y se me dobló la rodilla".

Jada Pinkett Smith y Channing Tatum en 'Magic Mike XXL' | Warner Bros

Sin embargo, hubo un actor en especial que despertó sus hormonas más que ninguno. La actriz se sentía muy atraída por Matt Bomer y no dejaba de tocarle el pecho cada vez que se lo encontraban en el rodaje. Esto podría haberle causado algunos problemas legales, y Jada tardó en darse cuenta de que estaba mal lo que hacía.

En una conversación con Ryan Secrest, la mujer de Will Smith admitió: "Me alegré mucho de que no me denunciara por acoso sexual. Porque cada vez que veía a Matt, lo primero que hacía era ponerle la mano en el pecho y frotarle el pecho y decirle: '¡Hola, Matt!'. Al final, la estrella se dio cuenta de los errores de su conducta y le pidió perdón a Matt Bomer. Jada entiende que, de haber sido al revés, también podría haber denunciado al actor. Por suerte, él aceptó su disculpa y le perdonó, por lo que esta situación no fue a más.

