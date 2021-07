La impresionante imagen de Halle Bailey como la mismísima Ariel con la que anuncia el final del rodaje de 'La Sirenita'

El remake en acción real de 'La Sirenita' retomaba su rodaje hace unos meses después de paralizarlo a principios del 2020 tras el estallido de la pandemia del coronavirus. Durante estas últimas semanas el equipo de la cinta de Disney ha estado rodando en Inglaterra y en Cerdeña (Italia) donde algunos paparazis han podido capturar algunos momentos del rodaje donde nos hemos podido hacer una idea de lo que están haciendo.

Pero ahora, su actriz protagonista, Halle Bailey ha publicado una impresionante imagen con la que ha anunciado que el rodaje del remake en acción real de 'La Sirenita' ha terminado. Una foto donde parece la mismísima Ariel tirada sobre la orilla del mar con una espectacular puesta de sol de fondo.

"Y así... esto es wrap", bromea Bailey, por su forma de estar sobre la orilla y dentro del agua, como si estuviese enrollada con las olas. "Después de la audición para esta película cuando tenía 18 años, estaba a punto de cumplir 19, hasta terminar de rodar durante una pandemia cuando cumplí 21... finalmente lo conseguimos... Me siento tan agradecida de haber experimentado esta película en todo su esplendor...", empieza a explicar en su mensaje en Instagram.

La actriz también aprovecha para sincerarse: "Ha sido la experiencia más difícil, estar lejos de todo y de todos los que he conocido, sentir dudas/soledad, pero también sentir la libertad y perseverancia que he alcanzado al fin. Esta experiencia me ha hecho mucho más fuerte de lo que jamás pensé que podría ser".

En su mensaje, Bailey también agradece una vez más a su equipo: "Estoy muy agradecida de tener personas tan encantadoras y talentosas en el elenco como Jonah Hauer-King, que será mi amigo durante vidas infinitas, Jacob Tremblay, de quien estoy tan orgullosa, y leyendas como Javier Bardem, Melissa McCarthy, Awkwafina y Daveed Diggs, que son maestros en su oficio, pero son muy acogedores y abiertos para mí... así como al resto del hermoso elenco y equipo".

"No puedo esperar a que el tiempo se acelere para que todos podáis ver esta película, porque está hecha con mucho amor (además de sudor, sangre y lágrimas) jajaja ¡Gracias Cerdeña por un final maravilloso!", finaliza con ilusión por su trabajo y buscando transmitir esa misma ilusión a sus seguidores.

Seguro que te interesa...

Halle Bailey, la nueva Ariel de 'La Sirenita', deja a todos con la boca abierta cantando 'Frozen'