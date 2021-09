Patty Jenkins, directora de 'Wonder Woman 1984', critica las películas estrenadas en streaming: "Parecen falsas'

El debate de nunca acabar es el que se ha creado desde que llegaron las plataformas de streaming para competir contra las salas de cine. Muchos usuarios son los que prefieren quedarse en la comodidad del hogar para disfrutar de los nuevos estrenos, mientras que otros afirman que la experiencia de ir a las salas de cine es incomparable. Por supuesto muchos grandes personajes de la industria del cine se han pronunciado al respecto y Patty Jenkins ha sido la última en poner el grito en el cielo para que la gente disfrute de la experiencia en las salas de cine.

Según recogen en una entrevista con Los Angeles Times, al directora dice: "Creo que nos encontramos en un tiempo muy interesante porque la pandemia ha llegado en un momento en el que todos estábamos en un punto en el que debatíamos sobre este tema. Ha sido muy sencillo para algunas personas el usar esta pandemia como un argumento a favor, algo que parte de la industria ya estaba tratando de hacer, que es la estrategia de día y fecha".

Jenkins sigue diciendo: "La verdad es que pienso que hay un gran malentendido dentro de la industria del cine desde hace mucho tiempo. Desde mi punto de vista siempre ha estado en auge y siempre puede estarlo si tiene contenido diverso, atrae a públicos de todas las edades y es una experiencia maravillosa".

"Y en mi vida he visto caer en picado la diversidad de contenido. Puedes tener seis cines en la ciudad, incluso en Los Ángeles, y en ellos están poniendo las tres mismas películas. La calidad de la gran pantalla ha ido cayendo poco a poco. Yo diría que el 80% del tiempo que vamos al cine, no suele estar muy lleno, en torno a un nivel 5 o 6. La industria del streaming ha demostrado que no es verdad que los adultos no quieran ir a ver dramas o que la gente no quiera ver documentales. Si quieren ver este tipo de contenido. Voy a luchar a tu lado para mantener la experiencia de ver películas en los cines y estoy muy emocionada de poder traer de vuelta esta experiencia", sigue explicando la directora.

Más adelante, la Patty cuenta lo diferente que fue estrenar 'Wonder Woman 1984' en cines y en HBO Max: "Fue una decisión muy difícil. Estaba buscando lo que terminaría por ser verdad que es el hecho de que no teníamos ni idea de cuando esta pandemia se iba a controlar. Fue la mejor decisión en un momento en el que tomamos muy malas decisiones. Fue una experiencia desgarradora y muy perjudicial para la película y yo sabía que eso podía pasar".

Gal Gadot en 'Wonder Woman 1984' | Warner Bros.

Y sigue: "Estaba contenta por poder mostrar la película al público, pero no creo que se vea igual en las plataformas de streaming. Fue la decisión correcta para todos nosotros y hablé mucho con Warner Bors. sobre esta película en concreto. Pero no, no soy muy fan. No soy fan de la idea de poner un día y una fecha y espero poder alejarme de eso para siempre. La verdad es que hago películas para la gran pantalla. No me importa que haya gente que vea por segunda o tercera vez una película en su teléfono, pero yo no las hago para q ese tipo de experiencia. Me encanta la experiencia del cine y no entiendo porque se está hablando de eliminarla por 700 servicios de streaming para los que no hay sitio en el mercado".

"No tiene sentido para los estudios que tienen industrias de miles de millones de dólares los tiren a la basura solo para poder tirar los dados e intentar competir con Netflix. Para mi es una locura. Lo que digo es que un estudio tendría que tener un gran compromiso con la experiencia del cine y plantar su bandera y así los cineastas irán ahí como resultado. Y por cierto, ¿No lo veis? Todas las películas que sacan las plataformas de streaming, lo siento pero todas lucen muy falsas para mí. No escucho nada sobre ellas y tampoco leo sobre ellas. No está funcionando como un modelo para establecer una calidad legendaria", termina explicando la directora.

