Pese a su desliz con las películas en las que aparece, Gwyneth Paltrow sigue en lo más alto y ahora está en plena promoción de 'The Politician', la nueva serie de Ryan Murphy donde la actriz está fabulosa como madre rica de Ben Platt.

Sin embargo, en su reciente entrevista con Jimmy Kimmel no se libró de tener que abordar el momento en el que demostró públicamente que no sabía que aparecía en 'SpiderMan: Homecoming'.

"Oh Dios mío, esto es vergonzoso... Es que me confundí. Hay tantas de estas maravillosas películas de Marvel conectadas y yo creía que era una película de Vengadores pero no".

Entonces Kimmel le pregunta si SpiderMan se ofendió con lo que había pasado, y a Paltrow se le escapa lo siguiente.

"...La verdad es que nunca vi la película. Ehh quiero decir, ¡espera! ¡Corta eso! ¡Quítalo! Mierda", grita la actriz aunque no para de reírse.

Entonces el cómico intenta quitarle hierro al asunto asegurando que la gente se decepcionaría si alguien como ella viera algo de SpiderMan.

¡Así no lo arreglas, Gwyneth!

