George Clooney, a punto de cumplir 60 años, revela la enseñanza que les da a sus hijos

George Clooney se ha reunido recientemente en un acto con los actores Yvette Nicole Brown, Jodie Foster y Tony Goldwyn, entre otros, para celebrar el centenario de la organización benéfica 'Motion Picture & Television Fund'. Durante la rueda de prensa que recoge el medio ET Online, el actor mencionó cómo el y su mujer, la abogada Amal Clooney, se han involucrado en la educación de sus hijos, Ella y Alexander.

"Intentas inculcarles valores caritativos. Todavía no tienen cuatro años, así que no entienden mucho", mencionaba Clooney a 'ET'. "Mis hijos siempre que recogen un juguete me dicen: 'Esto es para los pobres'. Y yo les digo: 'Vale, pongámoslo en la bolsa y se lo llevamos a los pobres'".

El actor asegura cuál es la mejor enseñanza que le han podido dar sus padres. "Mis padres siempre me enseñaron que lo mejor que puedes hacer es desafiar a las personas que están en el poder y cuidar a las que no lo están".

Además, George está a punto de cumplir años. El próximo 6 de mayo pasará a formar parte del club de la década de los 60. Habla de cómo se siente y como va a afrontar esta nueva etapa. "En cuanto a cumplir 60 años, escucha, no estoy emocionado, pero es mejor que estar muerto. Así que me quedo con eso", afirmaba.

Su faceta más social y benéfica

Clooney forma parte de la junta directiva de 'Motion Picture & Television Fund'. La organización, fundada en 1921, ofrece asistencia y cuidado a aquellos en la industria cinematográfica y sus familias con recursos limitados o nulos. También incluye servicios como asistencia financiera temporal, administración de casos y vida residencial en Wasserman Campus en Woodland Hills, Los Ángeles.

El actor asegura que se cuando está en la organización se siente como en casa. Incluso bromea cuando cuenta que tuvo que "obligar" a su mujer a formar parte de ella. "Es como si pudieras estar rodeado de gente con la que te encantaría estar, así que creo que eso tuvo una reacción positiva en mi mujer cuando llegó".

