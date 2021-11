George Clooney habla del accidente donde pensó que iba a morir y cómo la gente le grababa sin ayudarle

George Clooney casi pierde la vida en un accidente de moto cuando un coche chocó contra él lanzándolo por los aires en 2018. El actor se encontraba en Italia en aquel momento y tuvo que ser inmediatamente hospitalizado allí. Aunque a Clooney se le diera el alta días después, para él ha sido uno de los acontecimientos de su vida que más le ha marcado.

En una entrevista con The Sunday Times la estrella ha compartido nuevo detalles sobre el traumático momento en el que cayó al suelo después de haber salido volando por el impacto del choque: "Estaba esperando a que se me apagara el interruptor", reconoce antes de añadir: "Ahora estoy bien".

"El conductor del coche reconoció inmediatamente que era el responsable", dijo entonces un agente de la policía local a Us Weekly. "Giró el coche sin respetar las leyes de circulación. Fue el primero en llamar a los servicios de emergencia y a la policía", añadió. Sin embargo, el resto de las personas presentes no tuvieron la misma iniciativa para socorrer al actor.

George y Amal Clooney en la alfombra roja del Festival de Cine de Londres | Getty

En lugar de ayudarle, la gente solo se acercaba a la escena para grabarle mareado y tumbado en el suelo gritando. Así lo recuerda George: "Si estás en el ojo público, de lo que te das cuenta cuando estás en el suelo pensando que es el último minuto de tu vida es que, para algunas personas, sólo va a ser un entretenimiento para su página de Facebook. Quieres cogerlos a todos y sacudirlos", explica. El actor siente que esas personas presentes le dieron muy poca importancia a su vida y parece haberle marcado.

Casi un año después, Clooney afirmó que su accidente fue "grave" durante una entrevista con The Hollywood Reporter: "Me partió el casco por la mitad, se me volaron los zapatos. Me golpeé fuerte".

"Le rompí el parabrisas con la cabeza, y pensé: 'Vale, bueno, ese es mi cuello'. Si tienes nueve vidas, yo las agoté todas a la vez, así que puedo dejar de lado el motociclismo por un tiempo", concluyó.

Desde entonces George ha revelado que su mujer Amal Clooney le ha prohibido volver a subirse a una moto: "Tengo prohibido montar en moto. Tuve un accidente muy grave. Atropellé a un tipo a 110 kilómetros por hora en mi moto. Salí volando. Y así, me he alejado de las motos".

