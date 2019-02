La foto que demuestra que Armie Hammer está preparado para ser el nuevo Batman

En las últimas horas entre los medios estadounidenses ha corrido el rumor de que Armie Hammer estaba ultimando las negociaciones para convertirse en el nuevo Batman a las órdenes de Matt Reeves.

Esta información no ha sido confirmada por fuentes oficiales de Warner Bros. y periodistas de Variety, The Wrap y de The Hollywood Reporter después aclaraban que esas negociaciones no habían existido.

Y es que Armie Hammer parece el perfecto candidato para interpretar al superhéroe de Gotham en 'The Batman', tal y como demuestra una de las últimas imágenes publicadas por su esposa, Elizabeth Chambers. En el vídeo podrás ver la reveladora imagen.

¿Crees que Armie Hammer tiene el físico adecuado para ser Batman en la gran pantalla tras la salida de Ben Affleck?

