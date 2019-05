'Annabelle vuelve a casa': Conoce a Ferryman, el nuevo ente demoniaco que has pasado por alto en el último tráiler

Si eres amante del cine de terror seguro que ya has visto el nuevo tráiler de 'Annabelle vuelve a casa' ('Annabelle comes home'), la nueva entrega del spin off de 'Expediente Warren'. ¿Pero te has dado cuenta del nuevo personaje que ha introducido y que puedes ver en el vídeo de arriba?

Se trata de Ferryman, al que vemos en un dibujo guardado en el gabinete de los Warren. El ente demoniaco tiene el aspecto de la parca, la clásica representación de la muerte. Otros pueden ver su parecido con Caronte. ¿Supondrá una amenaza para la hija de Ed y Lorraine? ¿Se aliará este monstruo con Annabelle para sembrar el caos en la cinta de Gary Dauberman.

Este verano conoceremos la respuesta a todas estas preguntas. El 12 de julio la nueva película de Warner Bros. en el universo Expediente Warren llega a los cines.

