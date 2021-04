Tras su espectacular transformación física, Luke Evans habla de la posibilidad de ser el nuevo James Bond

Luke Evans se encuentra en un gran momento a nivel profesional tras encarnar al villano de 'La Bella y la Bestia', Gastón, que ahora tendrá una serie propia en Disney+, y tras anunciar futuros proyectos prometedores como 'Pinocho'.

Ahora al actor británico se le ha hecho la misma pregunta que hace unas semanas se hacia a Regé-Jean Page ('Los Bridgerton') o a Tom Hiddleston ('Loki'): "¿Crees que podrías ser el próximo James Bond tras la retirada de Daniel Craig?", pregunta The Mirror.

"Creo que me he curtido muy bien en las películas que he hecho y he disfrutado cada segundo. Es un trabajo fenomenal, una franquicia fenomenal, y sería un papel increíble", reconoce Evans.

"Tengo que decir, sin embargo, que es una tarea desalentadora y complicada para cualquier actor interpretar el papel después de Daniel Craig", continuaba sobre la presión con 007.

"Es un proceso muy secreto y un papel maravilloso. Yo no dudaría en aceptarlo, al igual que muchos actores en mi situación, así que ya veremos", concluye. El actor además está más en forma que nunca y lleva varios meses de exhaustivo entrenamiento, para los que ya se ven unos resultados espectaculares.

Con sus palabras, Luke Evans se une a la lista de actores a los que les encantaría encarnar a James Bond. La lista de posibilidades para el agente secreto inglés es larga y tendría que competir con otros grandes candidatos, entre los más sonados por ahora están Tom Hardy, James Norton, Cillian Murphy, Sam Heughan y Tom Hiddleston.

Mientras tanto, la esperada película que despedirá a Craig como James Bond 'No Time To Die' se estrenará el próximo 30 de septiembre.

